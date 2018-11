Ostalb | Sonntag, 18. November 2018 Sonntag, 18. November 2018

Volkstrauertag mit zahlreichen Gedenkfeiern

Erinnerung an die Toten verbunden mit dem Dank für den Frieden unserer Tage – das ist die besondere Mischung, die die Mögglinger Gedenkfeier zum Volkstrauertag prägt.

Jahr für Jahr finden sich gut einhundert Menschen auf dem Kirchplatz ein, um gemeinsam mit Licht und Liedern ein Zeichen für ein friedliches Miteinander zu setzen und um der Opfer der Weltkriege zu gedenken. Was es mit dem Volkstrauertag auf sich hat und wie die Gedenkveranstaltungen in den Gemeinden des Ostalbkreises vonstatten gingen, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

