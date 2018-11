Kultur | Montag, 19. November 2018 Montag, 19. November 2018

Versteigert: Der teuerste Leutze aller Zeiten

Galerie (1 Bild)

Foto: Katalog Sotheby’s

„Die waren schlau.“ Heidrun Irre, Gmünder Leutze-​Spezialistin und Vermittlerin des als Schenkung ans Museum gekommenen Leutze-​Gemäldes „Die Nymphe der Urach-​Quelle“, sagt es nicht ohne Respekt vor der Gewieftheit des Kunst-​Auktionshauses.

4

815

Bei Sothebys in New York wurde ein Gemälde von Emanuel Leutze versteigert zu einem Preis, der noch nie für ein Werk dieses in Schwäbisch Gmünd geborenen Malers bezahlt wurde: vier Millionen Dollar, mit vom Käufer zu entrichtendem Aufgeld genauMillionen Dollar – ein Rekordpreis. Wer es erworben hat, ob Museum oder Privatsammler, ist nicht bekannt.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 22 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!