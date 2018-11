Kultur | Donnerstag, 22. November 2018 Donnerstag, 22. November 2018

Literaturtage: „Best of Poetry Slam“ im Stadtgarten

Foto: wil

Um Beziehungen und was daraus werden kann, um Distanz und Tradition, um das Leben in der virtuellen Welt und den Blick in die Zukunft ging es ihnen allen. Vier Slampoeten der Spitzenklasse waren der Einladung zu einem „Best of“ gefolgt.

Wieder einmal war der Baldung-​Grien-​Saal des Stadtgartens voll besetzt, als Johannes Elster am Mittwoch ein Best of Poetry Slam mit vier Landesmeistern und Bundessiegern in gewohnt heiterer Weise eröffnete. Seine Aufgabe war das warm-​up, die Stimmung mit Apfelessig-​Rezepten anzuheizen und die Beziehung zwischen Bühne und Publikum herzustellen. Dabei unterstützte ihn der Gitarrist Lampe aus Mannheim, der den Underdog gab, dem nicht viel gelingt, der aber entschleunigt lebt und gute Vorsätze hegt.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 28 Sekunden.

