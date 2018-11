Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 25. November 2018 Sonntag, 25. November 2018

Digitale Bildung spielend lernen

Ausprobieren, tüfteln, entdecken und staunen waren angesagt und die Resonanz war enorm. Heerscharen von Kindern nutzten zusammen mit ihren Eltern die Gelegenheit dazu beim Kinderunitag am Samstag in der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd

Unter dem Motto „Mach mit! MINT digital“ eröffneten sich den zahlreichen Besuchern Einblicke in die Themenwelt der Digitalisierung und Bildung in den MINT-​Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Den kleinen und großen Gästen machte es sichtlich Freude hinter die Kulissen naturwissenschaftlich-​technischer Themen zu schauen. Sie schnupperten spielerisch unter der Regie von Studenten, Professoren und vielen engagierten Helfern in spannende Wissenschaftsbereiche und wurden dabei selbst aktiv. Mehr darüber in der Rems-​Zeitung am Montag.

