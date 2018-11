Schwäbisch Gmünd | Freitag, 30. November 2018 Freitag, 30. November 2018

Daniel González Lopéz hat seine Chance wahrgenommen

Fotos: nb

Über vier Jahre ist es her, seit Daniel González Lopéz sein kleines Heimatdorf in der Nähe des südspanischen Granada verlassen hat, um fernab der Heimat eine Ausbildung als Industriemechaniker zu absolvieren. Eine Chance, die sich ihm bei Bosch Automotive Steering in Gmünd bot. Im Februar diesen Jahres hat er die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Und er hat sich entschieden, hier zu bleiben.

Daniel González Lopéz ist keiner, der mit den Bedingungen, die ihn umgeben, hadert. „Das Wetter hier ist mir egal“, erzählt er. Egal zumindest in dem Maße, dass es ausschlaggebend wäre für eine Rückkehr nach Spanien.Gehadert hat er auch nie mit den großen sprachlichen Hürden. Zwei Monate hatte er in Spanien einen Deutschkurs absolviert, ehe er sich auf den Weg nach Gmünd machte. Sehr viele Wörter – alltägliche Begriffe ebenso wie Fachbegriffe – hat er dann erst im Laufe seiner Ausbildung erlernt. Vom Weg seiner Ausbildung bis hin zu seiner Tätigkeit heute berichtet er im Gespräch mit der Rems-​Zeitung, zu lesen in der Samstagausgabe.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 41 Sekunden.

