Ostalb | Sonntag, 04. November 2018 Sonntag, 04. November 2018

Seniorennachmittag in Waldstetten

Fotos: Gerhard Nesper

Auf Einladung von Bürgermeister Michael Rembold haben sich a diesem Sonntagnachmittag die über 70 jährigen Bürger aus Waldstetten, Wißgoldingen, Weilerstoffel und Tannweiler zum diesjährigen Seniorennachmittag in der festlich geschmückten Stuifenhalle getroffen.

Manfred Fischer am E-​Piano und Simon Herkle mit seinem Flügelhorn war es vorbehalten, mit dem Song „Can you feel the love tonight“ von Elton John den bunten Nachmittag zu eröffnen. Dann hatten die Teenies der Waldstetter Wäschgölten mit ihrer Trainerinnen Ines Königer und Nicole Kälin ihren großen Auftritt. Zu flotter Musik führten sie Gardetänze auf, verbunden mit akrobatischen Einlagen, Spagats und Überschlägen. Was sonst noch alles geboten war und was der Schultes in seiner Rede ansprach, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

