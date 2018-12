Kultur | Mittwoch, 12. Dezember 2018 Mittwoch, 12. Dezember 2018

Kammerchor Mutlangen singt russisch

Galerie (1 Bild)

Foto: kcm

Eine von Kerzenschein illuminierte Kirche, eine besinnliche Atmosphäre in gut gefüllten Kirchenbänken und dazu russische Chormusik.

Sie ließ den Eindruck einer orthodoxen Liturgie erahnen. Das bot der Kammerchor bei seinem diesjährigen Adventskonzert in der Kirche St.Georg in Mutlangen. Der Chor betrat mit diesem Konzert Neuland, denn Dirigent Ralf Löwe hatte ein komplett in russischer Sprache gesungenes Programm zusammengestellt.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 15 Sekunden.

