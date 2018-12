Kultur | Donnerstag, 13. Dezember 2018 Donnerstag, 13. Dezember 2018

Opernfestspiele Heidenheim: Zwei Neuinszenierungen

Im Sommer 2019 setzen die Opernfestspiele Heidenheim wieder ein weithin hörbares Ausrufezeichen im Festival-​Sommer. Peter Tschaikowskis „Pique Dame“ und Giuseppe Verdis „Ernani“ sind die mit Spannung erwarteten Neuinszenierungen.

Es ist die. Saison von Marcus Bosch in Heidenheim. Der Vertrag des Dirigenten und Festspieldirektors wurde bereits vorzeitig bisverlängert. Das flankierende OH!-Konzertangebot glänzt mit handverlesenen Programmen und exzellenten Künstlern wie dem Dirigenten Lukasz Borowicz, den Klaviervirtuosen Lise de la Salle und Federico Colli oder dem SWR Vokalensemble unter Marcus Creed.Die Opernfestspiele Heidenheim haben ihr Festivalmit „Glück“ betitelt – ein Motto, das nicht nur als Versprechen der Veranstalter bereits in der Vergangenheit bei tausenden Musikfreunden eingelöst wurde – sondern auch bezeichnend beschreibt, was die Festspiele mit ihrem Künstlerischen Direktor Marcus Bosch gefunden haben: einen selten gewordenen leidenschaftlichen und unbeirrten Orchestererzieher.

