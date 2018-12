Ostalb | Sonntag, 02. Dezember 2018 Sonntag, 02. Dezember 2018

Schenkelbatscher begeisterten ihr Publikum

In der gut besetzten Stadthalle feierten die Laienschauspieler des TSV Lorch mit großem Erfolg die Premiere des Lustspiels „Leberkäs und rote Strapse“.

Für die vielen Zuschauer gab es eine Menge zu lachen, auch wenn in dem Theaterstück viel Tiefsinniges steckte, nämlich: Was hat man bis zur Lebensmitte erlebt, was kommt noch, was hat man versäumt? So konnte sich das begeisterte Publikum selbst in dieer under Jahre zurückversetzen. Über die witzige Handlung und die, die sie dargeboten haben, wird ausführlich in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung berichtet.

