Kultur | Dienstag, 04. Dezember 2018 Dienstag, 04. Dezember 2018

Vincent Klink im Lorcher Bürgerhaus

Foto: ur

Es war ein würdiger Abschluss des Programms des „Runden Kultur Tisches Lorch“ im 20 . Jahr seines Bestehens: Sternekoch, Künstler, Musiker und Autor Vincent Klink erwies sich wieder einmal als charmanter Erzähler.

Der Schwabe, geboren in Gießen als Sohn eines Tierarztes, aufgewachsen in Schwäbisch Gmünd, wo er das Restaurant „Postillion“ betrieb, erkochte sichseinen ersten Michelin-​Stern und führt seitdas Restaurant „Wielandshöhe“ in Stuttgart.Vincent Klink ist ein Beobachter, der viel Kontakt zu seinen Mitmenschen und Kunden pflegt, viel gereist ist und seine Beobachtungen in humorvollen und teils satirischen Geschichten nieder geschrieben hat. Der Anlass seines jüngsten Buchs, eine Mischung aus tage– und Rezeptbuch mit Zeichnungen, sei innerer Jammer während einer Silvesternacht gewesen: Das Jahr ist um, was hat man erlebt, geleistet, gewonnen, verloren? So entstanden kurze Geschichten, philosophische Betrachtungen, humorvolle Beschreibungen, umweltkritische Aussagen: „Angerichtet, herzhaft und scharf.“

