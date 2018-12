Kultur | Donnerstag, 06. Dezember 2018 Donnerstag, 06. Dezember 2018

„Die Feisten“ im Prediger

Galerie (1 Bild)

Foto: wil

In mehr als einem Dutzend Songs werfen die Feisten einen spöttisch– kritischen Blick auf unseren normalen Alltag, wecken Erinnerungen, geißeln gesellschaftliche Irrwege und lassen ihr Publikum herzlich lachen.

ES gelang Rainer Schacht und Mathias Zeh (oder auch C.) dies im Rahmen der IMK-​Reihe im ausverkauften Predigersaal. Bereits mit ihrem freundlichen Begrüßungslied zeigten die zwei, was der Abend erwarten ließ. In teils schräge Reime gebettet, präsentierten sie ihre skurrilen Ideen, aber stets melodisch wohlklingend, bestens verständlich und oft auf exotischen Instrumenten begleitet.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 21 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!