Jazz im Prediger mit der Jazz-​Mission

Die Jazz-​Mission Schwäbisch Gmünd präsentiert am Freitag, 15 . Dezember, 20 Uhr den „Jazz im Prediger“.

Max Andrzejewskis Hütte and The Homegrown Organic Gospel Choir ist die Zusammenführung des jungenBerliner Jazzquartetts mit einemGospelchor aus starkenGesangssolisten und –solistinnen. Die Musik ist eine Liebeshochzeit von Gospel und Contemporary/​Free Jazz. Hütte hatden „Neuen Deutschen Jazzpreis“ gewonnen, drei Alben veröffentlicht und in den letzten Jahren zahlreiche internationale Touren gespielt. Den Abend eröffnet das regionale Quartett „Jazz hits Folk“.

