Weihnachtsmarkt abgesagt — trotzdem kamen die Menschen

Alles war für den Sonntag vorbereitet – für den 24. Weihnachtsmarkt beim Eschacher Rathaus. Über 20 Stände waren angekündigt, und Jochen König wollte wieder Kässpätzle verkaufen für einen guten Zweck. Doch dann kam alles anders.

„Wir haben morgens hier zusammengestanden und beschlossen, dass wir den Weihnachtsmarkt absagen müssen. Der Wind war so stark, dass er unser Schild, das auf die Ortsmitte wies, zweimal umgeworfen hat. Außerdem kamen Äste runter“, begründet Bürgermeister König die spontane Absage. Warum am Sonntag trotzdem Händler und Besucher für einen kleinen Weihnachtsmarkt in Eschach kamen, können Sie am Montag in der Rems-​Zeitung nachlesen.



