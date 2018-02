Kultur | Mittwoch, 14. Februar 2018 Mittwoch, 14. Februar 2018

Ab Samstag in der Galerie im Prediger: Armin Göhringer. Synapsen.

Galerie (7 Bilder)

Fotos: nb

Wenn ein Bildhauer die Kettensäge so virtuos zu handhaben weiß wie Armin Göhringer, entsteht daraus eine ganz neue, faszinierende Formenwelt. Mit untrüglichem Gespür für den Werkstoff Holz schafft er komplexe, kraftgeladene und zugleich fragile Skulpturen, die nicht sichtbare Phänomene der Natur visualisieren.

Veröffentlicht von Nicole Beuther

Abzulesen ist dies vom. Februar bis zum. Mai in der Galerie im Prediger in der mit „Synapsen“ überschriebenen Ausstellung. Der Titel ist gleichsam programmgebend für das ganze Werk des Künstlers. Denn in Göhringers Skulpturen halten und bedingen sich alle Teile gegenseitig, stehen in einem energetischen Verhältnis. Das Arbeitsprinzip des Künstlers lassenausgewählte Arbeiten erkennen: elf großformatige, teils überlebensgroße Bodenskulpturen und drei kleinformatige Objekte für Sockel, dazu fünf Wandreliefs sowie drei Papierarbeiten. Die Werke umspannen die Jahrebis, mithin eine-​jährige Schaffensphase des Bildhauers. Mehr zur bildhauerischen Arbeit am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.