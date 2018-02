Ostalb | Mittwoch, 14. Februar 2018 Mittwoch, 14. Februar 2018

Der Fasching ist vorbei, die Geldbeutel sind leer und gewaschen

Galerie (4 Bilder)

Fotos: dw

Trauer in der Remstalgemeinde – eine schöne und kurze Faschingssaison geht zu Ende und aus Mögglau wird nun wieder Mögglingen. Rund um den Marktbrunnen wurden Wäscheleinen gespannt, die ausgebrauchten Kostüme wurden dort zum Lüften aufgehängt und zeigten es überdeutlich -„d’Fasnet isch vorbei“.

1998

Veröffentlicht von Edda Eschelbach

Seitgibt es den Remsgockelverein, „Wir sind also im zwanzigsten Jahr“, sagt Vorsitzender Eberhard Bär mit Stolz. Er hat allen Grund gut gelaunt zu sein, die Mögglauer Saison war wieder einmal ganz wunderbar. Von jetzt auf nachher setzt er plötzlich eine ernste Miene auf, denn nun geht’s zum Trauerzug, an seiner Seite die zweite Vorsitzende Gerda Bittermann, außerdem Bürgermeister Adrian Schlenker und Vertreter aller Faschingsgruppen. Wie die Remsgöckel die Fasnet verabschiedeten, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.