Züchtertreffen Limpurger Rind

Foto: dw

Wie bereits die traditionelle Rasseschau im Juni des vergangenen Jahres fand auch die Mitgliederversammlung der Züchtervereinigung Limpurger Rind e.V. in Schechingen statt. 80 Mitglieder hat dieser Zuchtverband und wie Zuchtleiter Dieter Kraft mitteilen konnte, werden es stets mehr.

Wenn Zuchtleiter Dieter Kraft von den Rassemerkmalen der Tiere erzählt, kommt er ins Schwärmen; kernig seien sie mit einem feinen Beinwerk, langlebig, mit tiefem Rumpf, einem passablen Euter und einem guten Fundament. Die Limpurger Züchter seien ein Paradebeispiel für respektvollen Umgang mit ihren Tieren, denen sie in den Sommermonaten Weidegang, oft auch in Hanglagen, ermöglichen. Einen schlechten Umgang mit Tieren darf es nicht geben. Auch wir Landwirte sind gefordert einzuschreiten, wenn wir Missstände entdecken“, so Kraft.

Für-​jährige Mitgliedschaft in der Züchtervereinigung Limpurger Rind wurden folgende Mitglieder geehrt: Alfons Abele aus Gmünd-​Zimmern, Bernhard Barth aus Neuler-​Bronnen, Klaus Frank aus Gschwend-​Wasserhof, der Zoologische Gartgen der Wilhelma und Albrecht Schupp aus Gaildorf-​Unterrot. Außerdem wurden Plaketten für gute Leistungen bei der Rasseschau vergeben an Familie Barth, Hans Winter, Gerhard Vogel und Elke Glasbrenner.





