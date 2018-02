Kultur | Freitag, 02. Februar 2018 Freitag, 02. Februar 2018

Der Aalener „Kulturbahnhof“

Einer Burgruine gleich, ragen vom einstigen Eisenbahnausbesserungswerk Aalen nur noch Teile der Fassaden in die Höhe, an vielen Stellen durch Stahlstützen stabilisiert.

. Geradezu gespenstisch sieht es derzeit dort aus, wo sich einmal der „KuBa“, Aalens neuer Kulturbahnhof, erheben soll. Das Dach ist komplett verschwunden, vom einstigen Eisenbahnausbesserungswerk steht in Teilen buchstäblich nur noch das Gerippe, stabilisiert durch Stahlstützen. Und die Aufforderung „Mach das Fenster zu, es zieht“ würde hier schlichtweg gar nichts nützen. Vielmehr erinnert die Szenerie eher an die letzten Reste einer Burgruine. Doch das hat so alles seinen Sinn.Denn der künftige Kulturbahnhof wird einmal architektonisch eine spannende Symbiose aus Alt und Neu sein. Mehr darüber in der RZ vom. Februar.