Kultur | Freitag, 02. Februar 2018 Freitag, 02. Februar 2018

Kolping-​Musiktheater: „Evita“ hatte Premiere

Galerie (28 Bilder)

Fotos: awa

Evita, die Frau des Präsidenten, steht im Scheinwerferlicht – nicht Juan Peron, der populistische Präsident Argentiniens. Agneta Hanappi und Michael Schaumann verkörpern das Paar, das vor allem der Wunsch eint, ganz nach oben zu kommen.

50

70

3

Dorthin, wo Macht, Ruhm und Geltung winken. Eine Geschichte aus dener Jahren des vergangenen Jahrhunderts, seit dener Jahren ein Musical mit einem unvergänglichen Ohrwurm: „Don’t cry for me Argentina.“ – „Wein nicht um mich, Argentinien“. und doch auch eine Parabel von Aufstieg und Fall.Aufstieg und Fall Evitas schildert das Musical von Andre Lloyd Webber und Tim Rice. Die mit Spannung erwartete Inszenierung des Kolping-​Musiktheaters hatte im Gmünder Stadtgarten am Freitagabend eine glanzvolle Premiere. Alle weiteren sechs Aufführungen sind ausverkauft. Mehr daüber in der RZ vom. Februar.