Siggi Schwarz feiert heute seinen 60 . Geburtstag

Er hat sich das Jahr 1958 als Geburtsjahr ausgesucht, meint Siggi Schwarz. Heute, am 28 . Februar, feiert er seinen 60 . Geburtstag. Er zählt zu den besten und bedeutendsten Rockgitarristen, die die Region hervorgebracht hat und ist weit darüber hinaus bekannt.

Sein Freundeskreis, die Musiker, mit denen er zusammengearbeitet hat und nach wie vor arbeitet, liest sich, wie das Who’s Who der Rockmusik. Angefangen bei Michael Schenker von den Scorpions über Billy Gibbons von ZZ Top, Steve Lukather von Toto oder dem ehemaligen Sänger von Manfred Man’s Earthband, Chris Thompson und Carlos Santana. Er ist Musiker, Produzent und hat sich auch einen Namen als Veranstalter gemacht, der immer wieder große deutsche und internationale Bands zum Beispiel nach Heidenheim zum Brenzpark Open Air holt. Was dem Privatmenschen Siggi Schwarz am Herzen liegt, und wie sich alles für ihn so entwickelt hat, wie es heute ist, lesen Sie in der Rems-​Zeitung.

