Ostalb | Sonntag, 04. Februar 2018 Sonntag, 04. Februar 2018

Igginger Bügermeisterwahl: Klemens Stöckle erhält 94 Prozent der Stimmen

Klemens Stöckle geht seine vierte Amtsperiode als Bürgermeister von Iggingen an. Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl vom Sonntag kann ihm dabei als Bestätigung erfolgreicher Kommunalpolitik dienen.

Die Wahlbeteiligung lag bei beachtlichenProzent. Amtsinhaber Klemens Stöckle war der einzige ernstzunehmende Bewerber, die Kandidatin Friedhild Miller war nicht weiter in Erscheinung getreten. Sie erhieltProzent der gültigen Stimmen, StöckleProzent.gültige Stimmen waren abgegeben worden,Stimmen waren ungültig. Zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses spielte der Musikverein; am Bewirtungsstand gab es „Wahlbier“ und der Gemeinderat hatte servierte einen Kuchen in Rathaus-​Form. Stellungnahmen zum Wahlausgang gibt es in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.