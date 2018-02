Ostalb | Donnerstag, 08. Februar 2018 Donnerstag, 08. Februar 2018

Die lustigen Kühe der „Landeier“ stürmten das Rathaus in Spraitbach

Galerie (10 Bilder)

Fotos: gbr

Der neugestaltete Dorfplatz zwischen Rathaus und Kirche wurde gestern in Spraitbach zum Schauplatz für ein echtes Volksfest für alle Generationen. Kindergarten– und Schülergruppen sorgten für gute Unterhaltung, während das Volk auf die Entmachtung von Bürgermeister Ulrich Baum wartete.

Dessen Tage sind ja ohnehin gezählt, denn am Ende des Monats übergibt er sein Amt an den neuen Schultes Johannes Schurr. „Au wenn’s mit Dir net immer oifach war“, blickte Oberlandei Sandra zurück aufJahre, in denen die Kühe am Schmotzigen Donnerstag das Spraitbacher Rathaus gestürmt haben – und Baum machte zum Abschied etwas, was er inAmtsjahren nie gemacht hatte: Er warf Geld zum Fenster raus.