VHS-​Kabarett: Gerzlich in Böbingen

Er ist der workaholic unter den Kabarettisten, er steckt tief drin in den Sümpfen der Vorstandsetagen und er zeigt, wie der Kunde dort gesehen und durchleuchtet wird: Hans Gerzlich.

Hans Gerzlich war mit seiner Kabarettnummer über den Büroalltag zu Gast im Böbinger Bürgersaal, eingeladen von der VHS. Er brillierte mit Szenen aus der Wirtschaft und Arbeitswelt.Er kam direkt aus einem Meeting, stellte die Kollegen vor und sparte nicht an Floskeln aus dem typischen Kommunikationsverhalten. Jemanden auf CC zu setzen heißt doch nichts anderes, als ihn in die Sache mit hineinzuziehen, und dass die Chefetage ein Dschungel ist, wurde rasch deutlich. Zuerst ging es Gerzlich um Tipps und Ratschläge bei Arbeitsüberlastung und sarkastisch zeigte er auf, welchen Wert diese haben. Die Formulierungen in Arbeitszeugnissen sollen „mit verständigem Wohlwollen formuliert“ werden und was dahinter steckt, machte er sehr drastisch deutlich.

