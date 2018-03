Kultur | Dienstag, 06. März 2018 Dienstag, 06. März 2018

Konzert im Münster: Posaunen und Orgel

Galerie (1 Bild)

Foto: zi

Die Posaune kündigt das Jüngste Gericht an, Posaunen brachten die Mauern des biblischen Jericho zum Einsturz. Die Mauern des Heilig-​Kreuz-​Münsters hielten stand – im Gegenteil, sie werden durch das Konzert mit dem Posaunenquartett der Ludwigsburger Schlossfestspiele sogar gefestigt.

7

Der Erlös war für den Münsterbauverein bestimmt. So konnte denn „der Zweck die Mittel“ heiligen, wie Münsterpfarrer Robert Kloker in seiner Begrüßung schmunzelnd feststellte, und es hieß nicht „Fasten der Ohren“ mitten in der österlichen Bußzeit, sondern im Gegenteil erlebten die zahlreichen Besucher ein opulentes Klangerlebnis, in dem die vier Posaunisten zusammen mit dem Münsterorganisten, Kirchenmusikdirektor Stephan Beck, Werke aus fast fünf Jahrhunderten Musikgeschichte erklingen ließen. Mehr über das Konzert in der RZ vom. März.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 29 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!