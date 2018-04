Ostalb | Donnerstag, 12. April 2018 Donnerstag, 12. April 2018

Frühlingserwachen in Heubach

Galerie (1 Bild)

Foto: Marcus Menzel

Unter dem Motto der „Rosen“ steht das diesjährige Frühlingserwachen, zu dem die Heubacher Einzelhändler am Samstag und Sonntag, 14 . und 15 . April, einladen. Es gibt einen Familieneinkauf am Samstag bis 16 Uhr, am Sonntag ist verkaufsoffen von 13 bis 17 Uhr. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag, 13 . April.

14

17

Die kundenfreundliche Stadt Heubach präsentiert am Wochenende ihre attraktive Einkaufsmeile. Die Besucher können einen Rundgang durch die Rosensteinstadt genießen und sich auf einige Überraschungen freuen, denn dieser Sonntag wird zum Rosensonntag. In den Heubacher GHV-​Fachgeschäften erhalten die Damen einen Gutschein, für eine Rose. Die Rosen sind aus fairem Handel und können dann am Sonntag vonbisUhr auf dem Marktplatz eingelöst werden.

Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 29 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!