Ostalb | Montag, 02. April 2018 Montag, 02. April 2018

Verkaufsaustsellung „Lust auf Garten“ in Lorch

Galerie (2 Bilder)

Fotos: msi

Endlich zieht der Frühling ein, die Sonne scheint wieder und die Natur erwacht zu neuem Leben. Gartenfreunde zieht es jetzt mit Macht ins Freie, um endlich wieder in der Erde zu wühlen, Bäume zu stutzen und neue Pflanzen auszusetzen.

Für all diejenigen war das Kloster Lorch am langen Osterwochenende die ideale Anlaufstelle. Ganze drei Tage lang — von Karsamstag bis zum Ostermontag — stand das Klostergelände ganz im Zeichen des Gartens. Zum ersten Mal war die Verkaufsausstellung Gartenlust vor Ort und hatte alles rund um den Garten im Gepäck. Vor großartiger Kulisse konnten die Gärtnerinnen und Gärtner alles finden, was im weitesten Sinne zum Garten gehört. Und der Regen am Ostersonntag wurde mit bestem Wetter und strahlendem Sonnenschein an den beiden anderen Tagen ausgeglichen, so dass die Besucherinnen und Besucher voll auf ihre Kosten kamen. Was es bei „Lust auf Garten“ zu erleben gab, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 38 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!