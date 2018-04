Kultur | Freitag, 06. April 2018 Freitag, 06. April 2018

Gmünder Jazz-​Mission: „The Bad Plus“ im Prediger

Stilistisch kombinieren „The Bad Plus“ Elemente des Avantgarde-​Jazz mit Rock– und Popelementen. Mit ihrer Kreativität, ihrem einzigartigen Sound und ihrem Gespür für Live-​Performances hat die Band unzählige Fans weltweit gewonnen.

In ihrer Reihe „Jazzim Prediger“ präsentiert die Gmünder Jazz-​Mission in Zusammenarbeitmit dem Kulturbüro seit Jahrenprominente Namen der aktuellenJazz-​Szene auf höchstem Niveau. Dieses Mal zu Gast ist das amerikanische Supertrio „The Bad Plus“. Mick Baumeister eröffnet den Abend mit einem „In Memoriam Uwe Werner“. „The Bad Plus“ spielen am Freitag,. April,Uhr, bei „Jazz im Prediger“.

