Spraitbach: Neue Vertretungsregelung für das Standesamt

War die Spraitbacher Standesbeamtin bislang nicht vor Ort, beispielsweise im Urlaub, dann konnte auf die Vertretung im Mutlanger Standesamt zurückgegriffen werden. Da diese Vertretung aber nun nicht mehr zur Verfügung steht, wird Ersatz benötigt.

Bis. Mai noch läuft die Vertretungsregelung mit Mutlangen; ab. Juni wird die Vertretung dann von Täferrot übernommen. Da die dort Zuständige aber in Mutterschutz geht, erfolgt ab. Juli erneut eine andere Vertretungsregelung: Ab dann wird – bis Jahresende – Gschwend die Vertretung übernehmen. Warum diese Ersatzregelung so wichtig ist und welche Themen sonst noch im Gemeinderat besprochen wurden, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

