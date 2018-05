Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 23. Mai 2018 Mittwoch, 23. Mai 2018

Hoffnungsträger-​Projekt: Feierliche Grundsteinlegung

Es sind einige integrative Wohnbauprojekte, die die Hoffnungsträgerstiftung bundesweit bereits realisiert hat. Im Beisein von Vertretern der Stadt, des Schönblick und der Stiftung fand am Mittwochmorgen die Grundsteinlegung in Gmünd statt, wo in den kommenden Monaten eine Wohnanlage mit 49 Einheiten entstehen wird.

Vier Jahre ist es her, seit Marcus Witzke, Vorstand der Hoffnungsträgerstiftung aus Leonberg, erstmals mit Schönblick-​Geschäftsführer Martin Scheuermann und Oberbürgermeister Richard Arnold über die Idee des integrativen Wohnens gesprochen hatte. Im selben Jahr noch fand die Besichtigung in der Taubentalstraße statt. „Was die Pallottiner aufgebaut hatten, war in einen tiefen Schlaf gefallen“, leitete Witzke bei der Grundsteinlegung in seine Beschreibung ein – in Anlehnung an das Dornröschen-​Märchen. Vom Projekt, all den Beteiligten, die dazu beigetragen haben, und der Chance, die hier gesehen wird, berichtet die Rems-​Zeitung in der Donnerstagausgabe.

