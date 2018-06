Ostalb | Freitag, 15. Juni 2018 Freitag, 15. Juni 2018

Beilage „Wir sind Lorch“: Menschen und ihre Geschichten

Nur wenige Städte im Land können eine so faszinierende Geschichte erzählen wie Lorch. Beginnend bereits in der Römerzeit geht es über die Stauferepoche in eine blühende Neuzeit hinein. In unserer Sonderbeilage „Wir sind Lorch“, die am Samstag erscheint, berichten wir über einige interessante Persönlichkeiten, die heute dort leben.

Bürger und Besucher schätzen die moderne und lebenswerte Stadt mit beschaulichen Teilorten und interessanten Persönlichkeiten. „Die Lorcher sind positiv denkende, grundehrliche und korrekte Leute“, sagt Bürgermeister Karl Bühler über seine Bürger und nennt im gleichen Atemzug auch noch die Eigenschaften „herzlich“ und „zuverlässig“. Was er sonst noch sagt und in welch vielfältiger Art die Bürger ehrenamtlich engagiert sind in ihrer Stadt, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

