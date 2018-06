Ostalb | Freitag, 22. Juni 2018 Freitag, 22. Juni 2018

Wie man einen Baum richtig fällt

Fotos: Manfred Laduch

Ganz langsam neigt sich die Fichte zur Seite. 70 Jahre lang hat sie in der Nähe des Hirschbachs gestanden, etwa auf halber Luftlinie zwischen Gschwend und Frickenhofen. Jetzt kippt sie und schlägt auf dem Waldboden auf. Max Seidel ist zufrieden. Seine Auszubildenden haben einen guten Job gemacht.

Im Grunde ist es überraschend, dass der Baum dort so lange lebte. Schließlich war sein Standort nur gutMeter vom Forstlichen Stützpunkt Hohenohl entfernt, einer von zwei Orten, an denen der Ostalbkreis seine Forstwirt-​Ausbildung durchführt. Und bei dieser ist das fachgerechte Fällen von Bäumen einer der zentralen Inhalte. Mit dem spannenden Berufsbild beschäftigt sich in dieser Woche die Samstags-​Reportage der Rems-​Zeitung.

