Schloss Untergröningen: Junge Talente traten auf

Zum zweiten Mal hat der Kunstverein KISS jungen und junggebliebenen Talenten aus der Region im Schloss Untergröningen eine außergewöhnliche Plattform für die Präsentation ihres Könnens gegeben.

Es war schon etwas besonderes, was sich da am Freitagabend im Schloss Untergröningen abgespielt hat: Besucher flanierten mit einem Cocktail oder Glas Sekt in der Hand auf drei Etagen durch die Ausstellungsräume, nahmen auf einen der Sofas oder auf Stühlen Platz und genossen Musik und Tanz in allen Variationen, dargeboten von jungen und junggebliebenen Talenten die sich als Instrumentalisten, Sängerinnen, Sänger oder Tänzerinnen präsentierten.So vielfältig wie die derzeit laufende Ausstellung „Untragbar“ waren auch die Beiträge der Mitwirkenden des zweiten „Oben ohne“ im Untergröninger Schloss. Auf drei Ebenen zeigten sie, welche musikalischen oder tänzerischen Talente in ihnen stecken. Einzige Bedingung für das Event „Oben ohne“ war, dass die Talente ohne viele Technik auskommen mussten.

