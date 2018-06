Ostalb | Mittwoch, 06. Juni 2018 Mittwoch, 06. Juni 2018

Vodafone: Probleme mit Festnetz und W-​LAN

Im Raum Schwäbisch Gmünd und Lorch konnten Vodafone-​Kunden am Mittwoch weder über ihr Festnetz telefonieren, noch über das heimische W-​LAN auf das Internet zugreifen.

Die Ursache dafür, so Volker Petendorf, Pressesprecher von Vodafone, liege im Raum Leinzell-​Göggingen, wo gegenUhr ein Bagger ein Kabel zerstört hat. Dieses musste im Laufe des Tages komplett ersetzt werden. Ein sogenannter Spleißtrupp machte sich auf den Weg, um das Kabel zu reparieren, und schätzte vor Ort die Situation so ein, dass bis gegenUhr am Mittwoch die Störung behoben sein sollte, so Petendorf. Zum Zeitpunkt des Gespräches mit dem Pressesprecher von Vodafone war der Spleißtrupp noch mit den Reparaturarbeiten befasst. „Wir tun unser Menschenmöglichstes, um die Störung so schnell wie möglich zu beheben“, betont Volker Petendorf.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

