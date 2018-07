Kultur | Donnerstag, 12. Juli 2018 Donnerstag, 12. Juli 2018

Hans Kloss -„unser Stadtmaler“

Galerie (8 Bilder)

Fotos: rw

Vor der Grät sangen der Oberbürgermeister und die Vernissagenbesucher „Happy Birthday“ für Hans Kloss. Der Künstler feierte den 80 . Geburtstag.

OB Richard Arnold ist um schmückend und griffige Bezeichnungen nie verlegen. Neben dem „schwäbischen Breughel“ machte er Hans Kloss noch zu „unserem Stadtmaler.“ Das stimmt ja ganz offensichtlich, wenn man an Staufersaga-​Rundbild und an den Bilderzyklus des „Gmünder Epos“ denkt, die in der Grät, dem „Panorama-​Museum“, ihre dauerhafte Heimstatt haben und das auf staufischen Steinen gegründete Fachwerkhaus als jüngste Perle in der Gmünder Museumskette schimmern lassen. Aber es wird auch aus vielen anderen Bildern ersichtlich, die in der Grät ausgestellt sind.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 26 Sekunden.

