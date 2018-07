Ostalb | Montag, 23. Juli 2018 Montag, 23. Juli 2018

Umzug der Schechinger Kinder

Fotos: Gerhard Nesper

Das Drei-​Tages-​Fest der Schechinger Feuerwehr ging am Montag mit dem Festumzug der Schechinger Kindergärten und der Grundschule zu Ende.

Nach dem Mittagstisch, bei dem es außer köstlichem Grillgut auch halbe Hähnchen und „Krombiraschnitz mit Spatza“ gab, strömten die Besucher an die Umzugsstrecke. Angeführt vom neuen Löschfahrzeug der Schechinger Feuerwehr setzte sich der Festumzug der Schechinger Grundschüler und der Kinder der Kindergärten Regenbogenland und St. Josef in Bewegung. Alles über den gelungenen Abschluss der Festtage steht in der Dienstagausgabe der Rems-​Zeitung.

