EKM: Gelungener Familienkonzertabend im Weleda Erlebniszentrum

Foto: vog

„Mit allen Sinnen“ konnten am Donnerstagabend zahlreiche Besucher im Weleda Erlebniszentrum einen überaus gelungenen und sehr interessanten Familienkonzertabend erleben. Zu Gast war das Kapelsky Trio & Tamara bestehend aus Tamara Lukasheva (Gesang), Gregor Hengesbach (Gitarre), Jan-​Sebastian Weichsel (Geige, Mandoline, Bratsche) und Michael Ashauer (Kontrabass, Percussion).

Wunderbar die Idee, im ersten Teil des Abends die Gäste mit allen Sinnen auf das Konzert einzustimmen. So wurden die begeisterten Besucher auf einer Erlebnisreise durch den Garten zu einer entspannenden Handmassage eingeladen oder konnten eine Erfrischung an der Teichterrasse einnehmen. Welche sonstigen Highlights es gab und wie das Kapelsky TrioTamara alle in den Bann zog, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

