Seifenkistenrennen: Vorbereitungen im Endspurt

Seit 2004 gehört Willi Tscherbakova zur Rennleitung des Seifenkistenrennens in Straßdorf. In diesem Jahr, das hat er sich fest vorgenommen, möchte er erstmals selbst mitfahren. Die Vorbereitungen für das Rennen am 21 . und 22 . Juli befinden sich im Endspurt. Am Mittwoch erfolgt bei der Firma Pauser der Seifenkisten-​TÜV.

Als Tscherbakova zum letzten Mal mit einer Seifenkiste gefahren ist, da war er noch ein kleiner Bub von zehn oder zwölf Jahren, so genau weiß er das nicht mehr. An die Seifenkiste erinnert er sich aber ganz genau: Die hatte er nämlich mit Kumpels selbst gebaut – aus einem Korbkinderwagen. Die Räder wurden weggeschraubt und durch andere ersetzt, als Lenkung diente eine Schnur und als heimische „Rennstrecke“ wurde ein Weg auserkoren, der zwischen dem Hardt und der Buchstraße verläuft. Auch wenn der Straßdorfer seitdem nicht mehr mit einer Seifenkiste gefahren ist – das Faible für die Kleinfahrzeuge ist geblieben. Und zeigt sich alle zwei Jahre, wenn am Straßdorfer Berg das beliebte Gmünder Seifenkisten-​Rennen vonstatten geht. Tscherbakova ist gemeinsam mit Initiator Albert Scherrenbacher für die Gesamtleitung verantwortlich. Von der Arbeit der vergangenen Wochen, den schönsten Momenten bei den vergangenen Rennen und dem Ansporn, sich immer wieder aufs Neue für das Seifenkisten-​Rennen zu engagieren, berichtet die Rems-​Zeitung in der Mittwochausgabe.

