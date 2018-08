Ostalb | Mittwoch, 15. August 2018 Mittwoch, 15. August 2018

Sommerfest in Horn

Galerie (1 Bild)

Foto: Dorothee Wörner

Von Freitag bis Sonntag, 17 . bis 19 . August, veranstaltet der Musikverein Horn sein traditionelles Sommerfest. Anlässlich seines 60 -​jährigen Jubiläums freut sich der MV Horn in diesem Jahr auf besonders viele Gäste, die gemeinsam mit dem MV Horn feiern.

&

9

30

16

Am Eröffnungsabend steht die erste Dirndl-​Rock-​Party mit „No Exit“ auf dem Programm. Wie kaum eine andere Band vermag es „No Exit“, den perfekten Mix aus Show, Party, Rock, Pop und Schlager zu vereinen. Unter dem Motto „Musik, SpielSpaß – Jubiläumsabend für Jung und Alt“ geht es am Samstagabend dann weiter. Der Sonntag startet umUhr mit einem Jubiläums-​Festgottesdienst im Zelt. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. August.

Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 28 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!