Gut für die Ostalb: 25 Turnerinnen aus Lorch wollen nach Dornbirn

Sie sind äußerst sportlich, und sie sind sehr gut in dem, was sie tun. Die 25 Mädchen der Gruppe „Dance und Gymnastics“ vom TSV Lorch sind die Nummer 1 beim Schwäbischen Turnerbund (STB) und wurden vom Deutschen Turnerbund (DTB) für die Weltgymnaestrada in Dornbirn (Österreich) nominiert.

Die „Dance and Gymnastics“-Mädchen sind nicht nur Turnerinnen. Trainerin Annika Hutter () erklärt: „Unser Programm beinhaltet tänzerische, turnerische und akrobatische Teile.“ Es komme auf die Musik, die Harmonie und die Choreografie an. Warum die Mädels vom TSV Lorch eine Spendenbitte auf der Plattform „Gut für die Ostalb“ eingestellt haben, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

