Freitag, 21. September 2018

Geert Jan Jansens Gießbilder

Über den Anteil gefälschter Kunst in den Museen wird viel spekuliert, und wie viele Sammler schon getäuscht wurden, kann man nicht einmal schätzen. Aber manchmal wird aus einem Kunstfälscher doch noch ein Künstler.

90

1500

Einer der spektakulärsten Fälle von Kunstfälschungen wurde in dener Jahren vom Landeskriminalamt Baden-​Württemberg aufgedeckt: Auf einem Bauernhof bei Poitiers in Frankreich fanden die Ermittlergefälschte Bilder – hauptsächlich von Cocteau, Matisse, Miro und dem beliebtesten Fälscher-​Objekt schlechthin, Picasso. Verhaftet wurde der Niederländer Geert Jan Jansen, dem später der Prozess gemacht wurde. Mittlerweile hat Jansen das geschafft, was die wenigsten Fälscher von sich behaupten können: Er wurde Künstler. Seine jüngsten Bilder werden in der Villa Seiz gezeigt, sogenannte „Gießbilder“.

