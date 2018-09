Ostalb | Freitag, 21. September 2018 Freitag, 21. September 2018

Überraschung bei Facebook-​Umfrage der Polizei

Beim bundesweiten Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit wurden am Donnerstag im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen an 58 Kontrollstellen insgesamt 397 Verkehrsverstöße festgestellt. Darunter waren 105 Fahrzeuglenker, die ein Smartphone benutzten.

Derzeit – seit Beginn des Sicherheitsaktionstages am Donnerstag – führt das PP Aalen auch deshalb auf Facebook und Twitter eine Umfrage durch. Die Frage lautet, ob die User den Bußgeldbestand in Höhe von 100 Euro und ein Punkt für angemessen halten oder dies erhöht werden sollte. Wofür bis Freitagabend die überwiegende Mehrheit ihre Stimme abgab, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.









Wer abstimmen möchte kann das hier

