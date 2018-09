Kultur | Mittwoch, 26. September 2018 Mittwoch, 26. September 2018

Beflügelt: 25 Jahre Fördervein der Musikschule

„Zum 25 – Jahr-​Jubiläum des Fördervereins der Städtischen Musikschule haben wir eine Beflügelte Nacht zusammengestellt, die für die nächsten 25 Jahre beflügelt“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Robert Abzieher.

Im Zentrum steht am. Oktober der vom Verein angeschaffte Steinway D-​Flügel, gespielt von Volker Stenzl mit der „Waldstein Sonate“ von Ludwig van Beethoven. Friederike Sieber begleitet darauf die Sopranistin Natasha Schnur mit Liedern von Hugo Wolf und Robert Schumann. Weitere bedeutende vom Verein angeschaffte Instrumente werden zu hören sein, Konzertharfe, Saxofon und Alphorn. Letzteres integriert in die Jazzformation „Spielmannleitner and Friends“. Natürlich erklingen auch die vom Verein geförderten Stipendiaten und in den Pausen verpflegt der Förderverein mit salzigen und süßen Überraschungen.

