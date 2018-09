Ostalb | Mittwoch, 26. September 2018 Mittwoch, 26. September 2018

Mögglingen: Aktionstage bei Edeka Hudelmaier

Galerie (1 Bild)

Foto: Marcus Menzel

Von Donnerstag bis Samstag, 27 . bis 29 . September, wird im Edeka-​Markt Hudelmaier gefeiert. Und hierzu ist aus zweierlei Gründen Anlass: seit nunmehr 90 Jahren besteht der traditionelle Familienbetrieb der Kaufleute Hudelmaier in Mögglingen, und seit 20 Jahren am jetzigen Standort in der Bahnhofstraße 30 .

20

27

ÜberFirmen beteiligen sich drei Tage lang an einer großen Verkostungs-​Aktion im Markt unter dem Motto „Schlemmen Sie mit uns im Markt“. Unter anderem warten leckere Maultaschen, Waffeln, Kaffee, Weine und Sekt darauf, verkostet zu werden. Zudem gibt es an allen drei Tagen eine Fotowand, an der man sich zusammen mit dem Haribo-​Bär ablichten lassen kann. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. September.

Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 28 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!