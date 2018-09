Kultur | Donnerstag, 27. September 2018 Donnerstag, 27. September 2018

Kleinkunst auf der Straßdorfer Hebebühne

Ein schwäbisches Lust-​Objekt ist es, das „Audo“. Und es fängt seit jeher mit „Au!“ an und hört mit „oooh!“ auf. Darum geht es beim zweiten „Gugg a’mol“-Festival auf der Straßdorfer Hebebühne. Christof Altmann, Hana Hentzschel und Marlies Blume sind dabei.

„Gugg a’mol“-Festival reloaded, nennt der Veranstalter die drei Kleinkunst-​Abende an diesem Wochenende.Den Anfang macht Christof Altmann. Wo Lust ist, da ist vielfach auch die Last nicht weit. Für Herz, Hirn und Zwerchfell. Kosmopolitisch schwäbisch — in dieser Bandbreite bewegen sich die Songs, Blues und Kabarett-​Einlagen, die Christof Altmann und seine Band zusammengefasst haben. Ein Abend zwischen VW Käfer, Bussle und TÜV, dem geliebten „Hängerle“, „Riggwärds nei ond vorwärts naus“, den Freuden des täglichen Staus, schönen Fotos von freundlichen Kameras am Straßenrand, der wahren Geschichte vom Güllegespann am Tübinger Österberg und dem Stoßseufzer: „Lieb’s Herrgöttle, kauf mir ener SL.“

