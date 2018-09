Ostalb | Sonntag, 09. September 2018 Sonntag, 09. September 2018

Großes Einweihungsfest für neue Ortsmitte in Mutlangen

Historisches Ereignis vergangenes Wochenende in Mutlangen: die neu erstellte Ortsmitte mit ihrem „Lammplatz“ wurde ihrer Bestimmung übergeben. Das Festwochenende war gerade zu gespickt mit einem bunten Bühnenprogramm und weiteren Höhepunkten wie der Kunsthandwerkermarkt sowie ein kurzweiliger Abend mit der Band „Acoustic Groove“.

Nach dem Fahneneinmarsch aller Mutlanger Vereine zeigte sich Bürgermeisterin Stephanie Eßwein am Samstag sichtlich erfreut, konnte sie doch auf einen vollbesetzten Ortsplatz – der im übrigen „Lammplatz“ heißt – blicken. Sie betonte, dass die Ortsmitte gerade für die Bürgerinnen und Bürger da sei. „Ich wünsche mir zukünftig viele Gäste aller Generationen, die den Platz in vielfältiger Weise beleben.“ Wie das Einweihungsfest weiter verlief lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

