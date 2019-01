Kultur | Freitag, 11. Januar 2019 Freitag, 11. Januar 2019

Jazz mit Hip-​Hop-​Anleihen

Galerie (1 Bild)

Foto: jami

Die Jazz-​Mission Schwäbisch Gmünd präsentiert am Samstag, 19 . Januar, 20 . 30 Uhr im A.l.s.o.-Kulturcafé in der Goethestraße 65 , Schwäbisch Gmünd, das Quartett „Dr. Syros“ aus Berlin und Stuttgart.

In Zeiten wie diesen braucht esMusik – und Bands. Denn Leute über Stadtgrenzen hinweg zusammenzubringen und gemeinsam denmusikalischen Moment zu feiernliegt in der Natur der Sache. Genau dies dachte sich der Stuttgarter Pianist und Tausendsassa Martin Sörös auch und rief kurzerhand die Band Dr. Syros ins Leben.Die Musik von Dr. Syros trägt natürlicherweise die Handschrift ihres Namensgeber – so stammen die meisten Kompositionen von Sörös – doch ist selbstverständlich jeder der vier Ausnahmemusiker am musikalischen Findungsprozess beteiligt.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 28 Sekunden.