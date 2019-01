Schwäbisch Gmünd | Montag, 14. Januar 2019 Montag, 14. Januar 2019

Der erste Referent im Dekanat in Schwäbisch Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Im Leitungsteam des Kirchenbezirks Schwäbisch Gmünd tut sich was. Der bisherige erste Stellvertreter von Dekanin Ursula Richter, Pfarrer Reiner Kaupp, wurde auf Inititative der Dekanin zu ihrem persönlichen Referenten berufen. Seine bisherige Position übernimmt Pfarrerin Eleonore Härter.

Seit 2009 ist der bisherige Spraitbacher Pfarrer Reiner Kaupp der erste Stellvertreter der Dekanin. Zweiter Stellvertreter ist seit 2011 Pfarrer Christof Messerschmidt (Kirchengemeinde Lorch und Weitmars). Er bleibt auf eigenen Wunsch auch weiterhin der Zweite. Doch nachdem Pfarrer Kaupp, der inzwischen nach Gmünd gezogen ist, zum Referenten der Dekanin berufen wurde, hat Pfarrerin Eleonore Härter (Kirchengemeinde Lindach-​Mutlangen) die Berufung zur esten Stellvertreterin der Dekanin angenommen. Was die Aufgaben des Referenten sein werden und warum die beiden Stellvertereter für die Dekanin so wichtig sind, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 33 Sekunden.