Kultur | Montag, 21. Januar 2019 Montag, 21. Januar 2019

Glänzende Harmonie: Schlesische Kammersolisten

Galerie (1 Bild)

Foto: zi

Ein kammermusikalisches Glanzlicht setzten die Schlesischen Kammersolisten und der Pianist Christoph Soldan im Prediger. Sie spielten Werke von Mozart, Grieg und Schumann.

Kulturamtsleiter Ralph Häcker hatte zum siebten städtischen Neujahrskonzert in diesem Raum Mitglieder der polnischen Gemeinde in Gmünd begrüßt. Die Stimmführer der Kammerphilharmonie Kattowitz gaben am Samstag zum zweiten Mal ein großartiges Gastspiel in Gmünd. Dass Christoph Soldan und die Schlesischen Kammersolisten oft und gerne miteinander musizieren, war unverkennbar: Die Balance zwischen Klavier und Streichern war perfekt, das Zusammenspiel wirkte ganz selbstverständlich, virtuos und völlig reibungslos.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 22 Sekunden.