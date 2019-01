Kultur | Mittwoch, 23. Januar 2019 Mittwoch, 23. Januar 2019

Architektur-​Stationen: „Libertas“ ziert sich noch

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Visualisierung Rehberger, rw

Die Umfahrung von Mögglingen soll noch vor der Remstal-​Gartenschau fertig sein. Das zugehörige Kunst– Objekt von Tobias Rehberger kommt später, aber vielleicht noch während der Gartenschau-​Zeit. Nicht ganz klar sind bislang zwei der 16 Architektur– Stationen zu Remstal-​Gartenschau.

An zwei der „Stationen“, dem Architekturprojekt der Remstal-​Gartenschau, hakt und hapert es derzeit noch, es sind die von Mögglingen und Böbingen. Mögglingen hat noch ein weiteres Großprojekt am Laufen: die künstlerische Gestaltung der Lautertalbrücke. Sie ist das größte aller Brückenbauwerke der neuen Mögglinger Umfahrung im Zuge der B. Tobias Rehberger (), einer der prominentesten Künstler Deutschlands, legt dort eine Torsituation an. Gesucht werden noch Sponsoren. Noch immer nicht klar ist der Standort der „Libertas“, der Architektur-​Station von Arno Brandlhuber in Mögglingen. In Böbingen geht es noch um die Statik des „Weißen Dachs“. Einen Überblick über die Projekte im Ostalbkreis liefert die RZ vom. Januar.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

