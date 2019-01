Sport | Freitag, 25. Januar 2019 Freitag, 25. Januar 2019

TSB Gmünd siegt hauchdünn

Galerie (1 Bild)

Foto: Archiv

Puh, einmal kräftig durchatmen: mit 32 : 31 ( 16 : 16 ) haben sich die Württembergliga-​Handballer des TSB Gmünd bei der SG Hegensberg-​Liebersbronn durchgesetzt und damit natürlich die Tabellenspitze verteidigt. Dominik Sos ist mit sieben Treffern erfolgreichster Gmünder Schütze gewesen.

TSB-​Trainer Klaus wusste, woran es gelegen hat: „Wir haben es einfach nicht geschafft, den Sack zuzumachen, waren nicht konsequent genug. So ist es dann am Ende noch einmal knapp geworden.“ In der ersten Halbzeit spielten die Gastgeber auf Augenhöhe mit, wobei die Gmünder fast immer die Führung inne hatten. Nach der Pause, die man beim Stand von 16 : 16 begangen hatte, spielten die Gmünder wesentlich konzentrierter auf und zogen zwischenzeitlich auf vier Treffer davon. Doch dann begannen die von Klaus angesprochenen Unkonzentriertheiten. „Wir haben schon einiges gesehen, was wir in der kommenden Woche gegen Heiningen besser machen müssen. Der Sieg geht aber über die gesamten 60 Minuten absolut in Ordnung, wenngleich wir am Ende dann auch etwas Glück hatten“, so Klaus. Die SGHL hatte bei einem Tor Rückstand noch einmal die Chance auf den Ausgleich, doch ein technischer Fehler brachte die TSBler wieder in Ballbesitz. Die Tatsache, dass die Handball-​Nationalmannschaft parallel gespielt hat, habe Klaus ausgeblendet, wie er sagt.





Der ausführliche Bericht zu diesem Duell folgt in unserer Montagsausgabe.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 51 Sekunden.