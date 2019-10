Reportage: Nachts geht die Post ab

Galerie (4 Bilder)

Fotos: ml

Wer im Raum Schwäbisch Gmünd ein Paket empfängt oder eines absendet und sich dafür des Marktführers DHL bedient, kann sich sicher sein, dass die Sendung irgendwann in Köngen landet. Dort betreibt das zur Post AG gehörende Logistikunternehmen eines seiner bundesweit 35 Paketzentren.

Samstag, 12. Oktober 2019

Heinz Strohmaier

40 Sekunden Lesedauer



25

25

200

000

500

000

24

Im kommenden Januar wird das riesige GebäudeJahre alt. Wie es sich in dieser Zeit entwickelt hat, erstaunt selbst „alte Hasen“. Hugo Gimber, der nach Jahrzehnten als „Pressesprecher Süd“ der Post AG im November in den Ruhestand tritt, ist so ein „alter Hase“. Mit ihm, dem Chef des Paketzentrums, Florian Prey, und dessen Betriebsleiter Günter Nonnast hat sich die Rems-​Zeitung die Einrichtung angesehen.Über die maximale Sendungsmenge, die hier vorJahren sortiert werden konnte, ca.Pakete und Päckchen pro Tag, können die Postler heute nur noch lächeln, denn in Spitzenzeiten laufen hier inzwischen schonSendungen inStunden über die Anlage. Lesen Sie unsere Reportageseite am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

119 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 69